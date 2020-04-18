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Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi

Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu

Kastamonu'nun coğrafi işaret belgeli ürünü Taşköprü sarımsağının fiyatı, geçen ay ki 5 liralık artışın ardından bu ayda 15 lira artarak 55 liraya ulaştı

18.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:21
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor. Kastamonu'nun coğrafi işaret belgeli ürünü Taşköprü sarımsağında sarımsağında rekolte 2018 ve 2019'da 25 bin ton dolayında gerçekleşirken, hasat sonrası fiyatta yaşanan artış üreticiyi sevindiriyor. Sarımsak fiyatlarında geçen ay gerçekleşen 5 liralık artışın ardından bu ay da 15 liralık bir artış oldu. Bu yükselişle iriliğine göre kilogramı 20 ila 40 lira arasında satılan sarımsak 30 ile 55 liraya kadar ulaştı.

"SARIMSAK FİYATLARI SEZONUN BAŞINDA TAVAN YAPTI"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, geçen yıl dolu nedeniyle rekoltede düşüş olduğunu söyledi. Bu nedenle sezon başından itibaren fiyatların sürekli yükseldiğini anlatan Butur, fiyatların geçen yıl ekim ayında dengelendiğini belirtti. Şubat ayının sonlarında fiyatlarda tekrar bir hareketlenme olduğuna işaret eden Butur, "Sarımsak fiyatları sezonun ilk başlarında tavan yaptı. Türkiye'de haberlere konu oldu. Daha sonra sabitlendi. Son zamanlarda bir iki aydan bu tarafa biraz artış gösterdi" dedi.

Sarımsak üreticisinin para kazanması gerektiğini ifade eden Butur, "Sarımsakta el emeği çok fazla. Sarımsak çok önemli bir ürün. Bir aile bir yılda 2-3 kilogram sarımsak tüketiyor" diye konuştu.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

Sarımsak üreticisi Erol Karaca ise fiyatlardaki artıştan memnun olduklarını vurguladı. Sarımsağın çok emek isteyen bir ürün olduğunu dile getiren Karaca, şöyle devam etti:"Şu anda 30 lira ile 55 lira arasında sarımsak satılıyor. Sarımsağı şubat ayında dikmeye başlıyoruz. Yani eksi 5 derece soğuk ile temmuzda 40 dereceye varan sıcakta da çalışıyoruz. Zahmetli bir iş. Fiyatlar şu anda çok iyi, inşallah bu sene de iyi olur."

Gelecek sezonda da sarımsak fiyatının yüksek olacağını tahmin ettiğini anlatan üretici Metin Özbay da "Geçen yıl etkili olan dolu nedeniyle sezonun ilk başından itibaren fiyatlar arttı ve 55 liraya kadar çıktı" ifadesini kullandı.

Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu

Kaynak: AA

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