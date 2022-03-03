TARIMKON Başkanı Yüksel: "Enflasyonun azalması gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün" - Haberler

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TARIMKON Başkanı Yüksel: "Enflasyonun azalması gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün"

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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TARIMKON Başkanı Yüksel:

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, enflasyon sepetinde gıdanın önemli yer tuttuğunu belirterek, "Enflasyonun azalması gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün." ifadesini kullandı.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, enflasyon sepetinde gıdanın önemli yer tuttuğunu belirterek, "Enflasyonun azalması gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün." ifadesini kullandı.

Yüksel, yazılı açıklamasında, gıda enflasyonun son yıllarda gündemde birinci sıraya çıktığını belirtti.

Enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığına işaret eden Yüksel, "Bu düşünüldüğünde enflasyonun azalması gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün. FAO 2003-2021 gıda fiyat endekslerinde dünyada sürekli artışın devam ettiğini görüyoruz. Kovid-19 ile artış endeksi 91'den 113'e çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'nin buğday ithalatında bazı sorunlara neden olabileceğini, dolayısıyla üretimin artırılması için çalışmalara başlanması gerektiğini kaydetti.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Enflasyon, Tarım, Ekonomi, Haberler

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