Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." - Haberler
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığı:

Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tarım, Ekonomi, Haberler

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