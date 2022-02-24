Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir."
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi