Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin"
Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal vardı.
Sezonun flaş takımı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, kritik mağlubiyetin ardından lider Sivas'ın 8 puan gerisine düştü.
Maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sert tepki gösterdi.
İşte Ali Koç ve Ersun Yanal için atılan tweetlerin bazıları;