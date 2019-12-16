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Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin"

Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal vardı.

16.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:02
Taraftardan büyük isyan!

Sezonun flaş takımı , Süper Lig'in 15. haftasında 'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, kritik mağlubiyetin ardından lider Sivas'ın 8 puan gerisine düştü.

Maçın ardından sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan ve Teknik Direktör 'a sert tepki gösterdi.

İşte Ali Koç ve Ersun Yanal için atılan tweetlerin bazıları;

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