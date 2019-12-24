: Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!

24.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:16

Tanzanya'da oynanan futbol maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahayı arılar bastı. Futbolcular ve hakemler arılardan korunmak için yere yatarken müsabakayı izleyen taraftarlar da bir anda kaçışmaya başladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

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