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Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!

Tanzanya'da oynanan bir futbol maçında sahayı arılar bastı. Futbolcular yere yatarak arılardan korunmaya çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

24.12.2019 00:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:16
Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!

'da oynanan maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahayı arılar bastı. Futbolcular ve hakemler arılardan korunmak için yere yatarken müsabakayı izleyen taraftarlar da bir anda kaçışmaya başladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.


Haber Videosu

: Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!
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