Talisca Şov! İstatistikleri Alt Üst Etti

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, Çin Süper Lig'indeki 2. sezonunda da muhteşem performansını sürdürüyor.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 gol atarken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 3 maçta ise 4 gol kaydetti. Bu sezonki gol sayısını 9 maçta 9'a çıkaran Talisca için NBA yıldızı Curry benzetmesi yapıldı.

Guangzhou Evergrande'nin Talisca'nın 90+5. dakikada frikikten attığı golle Shandong Luneng'i 2-1 yendiği maçın ardından rakip takım teknik direktörü Li Xiaopeng, 'Talisca, NBA yıldızı Stephen Curry gibi. Gol atacağını biliyorsunuz ama durduramıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Talisca geçen sezon Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı 18 maçta 16 gol atma başarısı göstermişti. 25 yaşındaki futbolcu, Çin ekibiyle toplamda çıktığı 27 maçta 25 gol 8 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ ELİNDEN KAÇIRMIŞTI

Talisca'nın golleriyle sırtladığı Guangzhou Evergrande, 6 haftası geride kalan Çin Süper Lig'inde topladığı 15 puanla lider Beijin Guoan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırasında yer alıyor. Beşiktaş 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanamayınca Talisca'yı elinden kaçırmıştı.

Talisa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 maçta 37 gol atarken 14 de asist yapmıştı.