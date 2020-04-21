Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde beyaza boyattığı saçlarıyla görmeye alıştığımız Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini tamamen değiştirdi.

Futbol hayatına Çin'in Guangzhou Evergrande takımında devam eden fakat koronavirüs önlemleri kapsamında ülkesinden çıkamayan Anderson Talisca tarz değişikliğine gitti.

Uzun zamandır saçlarını beyaza boyatan Beşiktaş'ın eski yıldızı, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi.

YENİ HALİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Brezilyalı yıldız futbolcu, bu yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş ve siyah-beyazlı kulüple bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.