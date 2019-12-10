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Talisca bombayı patlattı! Fenerbahçe...

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

10.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:01
Talisca bombayı patlattı! Fenerbahçe...

Çin Ligi ekiplerinden Evergrande forması giyen , Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı.


Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertli minik bir taraftarın kendisiyle çekildiği ve 'Come to Fenerbahçe' yazarak paylaştığı fotoğrafı alıntıladı.


Fotoğrafın, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çekildiği ve Talisca'nın Beşiktaş'ta oynadığı döneme ait olduğu göze çarptı.


Yetenekli oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların bir numaralı gündem maddesi oldu.


Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Talisca bombayı patlattı! Fenerbahçe...
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