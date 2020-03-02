: Edirne'ye mülteci taşıyan taksiciler, 25 bin TL'ye kadar para alıyor

02.03.2020 07:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:50

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit düştü. Ankara'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik konseyi toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarının açılması ise bu kararlardan yalnızca birisi oldu.

Türkiye'nin bu kararını duyan mülteciler ise sınıra akın etti ve Yunanistan polisinin sert müdahalelerine rağmen sınırı geçme konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Yunan polisinin jiletli teller çekmesi, çoluk çocuk ayırt etmeden gaz bombası atması gibi insanlık dışı faaliyetleri ise dünya kamuoyuna yansıdı.

25 BİN TL'LİK YOLCULUK

Sınırın Türkiye tarafında ise bazı taksiciler fırsatçılığını konuşturdu. Avrupa'ya açılan yeni göç dalgasının kendileri için fırsat olduğunu dile getiren taksiciler, mültecilere fahiş fiyatlar çekiyor. Öyle ki, bir taksici göçün başladığı ilk gün, Edirne'ye taşıdığı aileden 4 bin dolar (Yaklaşık 25 bin TL) para aldığını söyledi. Yanındaki taksici arkadaşı ise "Allah'ından korkun yok mu senin?" diyerek tepki gösterdi.

"ALLAH'INDAN KORKUN YOK MU SENİN?"

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre; bir taksici sınırların açıldığı ilk gece bir aileyi 4 bin dolara Edirne'ye götürdüğünü anlatıyor. Bir diğer taksi sahibi, "Allah'ından da korkun yok mu senin? O kadar paraya götürülür mü?" diye tepki gösteriyor. Tepki gösteren taksici kendi tarifesini sorunca, "Abla ben 1500 TL'ye götürüyorum. Sonuç olarak 250 kilometre yol gideceğiz. Dün denk geldi, bugün de bekliyorum, mutlaka birileri denk gelecek diye umut ediyorum" diyor.

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