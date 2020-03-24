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İstanbul, Aksu, Ekonomi, Güncel

Taksicilerin işleri covid19 yüzünden düştü!

Başkan Aksu, oda olarak korona virüs tehlikesi nedeniyle İstanbul'da taksicilerin yaşadıkları sorunları bildiklerini, kazançların çok düştüğünün farkında olduklarını söyledi.

24.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:06
Taksicilerin işleri covid19 yüzünden düştü!

TEK-ÇİFT PLAKA DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR!

Aksu, İstanbul taksilerinin bu süreçte tek-çift plaka sistemine geçebileceğini vurguladı. Aksu ayrıca taksici esnafı olarak, 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine ihtiyaçlarını ücretsiz taşıyabileceklerini ve sağlık sektörü çalışanlarını da ücretsiz taşıyabileceklerini duyurdu.

İstanbul'da 17.395 tane ticari takside yaklaşık 52 bin tane de çalışan olduğunu vurgulayan İTEO Başkanı, "Bizim bir taraftan İstanbul ulaşımını sağlamamız bir taraftan da evde kalarak virüsün yayılmasını engellememiz lazım." ifadelerini kullandı. Taksicilerin sorunlarının başında kazançların çok düşmesi olduğunu bildiklerini söyleyen Eyüp Aksu, "Herkesin de tabii ki amacı evine ekmek götürmek. Valilik ve emniyet müdürlüğümüzle görüştük. İstanbul'da biz de taksicilere yönelik bir çözüm çalışması düşünüyoruz. Bu düzenleme tek-çift plaka sistemi olacak. Bir gün plakasının sonu tek olanlar bir gün çift olanlar çalışırsa hem esnafımızın bir kısmı evde kalarak "Evde Kal" çağrısına uymuş olur, hem de diğer yarısı çalışmış olur. Bu konuyla alakalı Emniyet ve Valiliği'mize başvuruları yaptık, en kısa zamanda uygulayacağız." dedi.

"65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÜCRETSİZ HİZMETE HAZIRIZ!"

Radyo Trafik'e özel açıklamalar yapan, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı olduğu için, onların ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz lojistik sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız taksi duraklarımızı arayıp yardım istediği taktirde ihtiyaçlarını onlara ücretsiz ulaştıracağız." Dedi.Sağlık sektörü içinde bir çalışma içinde olduklarını aktaran Aksu, çalışma sonuçlandığında, İstanbul'da korona virüs tedavisi yapılan bilinen 4 hastanenin önünde taksilerin sürekli bekleyeceğini ve sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak evlerine götürüp getireceğini belirtti.

"BU SÜREÇTE KİMSE ŞOFÖRDEN DAYATMA İLE BELLİ BİR PARA İSTEYEMEZ!"

Komisyoncu ve araç sahiplerinin şoförlerden belli miktarda ücretleri sabitleyip talepte bulunmaları konusuna da müdahale edeceklerini belirten Aksu, bu süreçte herkes taşın altına elini koyacak dedi. Bu tarz muamele gören şoförler odamıza gelsin sorunları çözelim diyen Aksu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim sektörde bazı arkadaşlarımız kiracı, bazısı şoförlük yapıyor, kimisi de araç sahibi. Bu süreci hep beraber şoförüyle araç sahibiyle komisyoncusuyla atlatacağız. Bu süreçte kimsenin kimseden belli bir rakam isteme şansı yok. Herkes evinde bu süreci atlatmaya çalışıyor, sokaklarda kimse yok, ulaşım oranı yüzde 9'a kadar düştü. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyorum. Galerilerin verdiği yüzde 50 düşüş yüzde 30 düşüş gibi bir rakam belirlenemez. Şoför ne kazanıyor ki götürsün versin? Komisyonculardan şikayetçi olanlar esnaf odamıza gelsin gereken yardımı sağlarız. Kimse kimseye şu bedeli vereceksin diye dayatma içine giremez. Geleceği de göremiyoruz, vakalar hızla devam ederse hükumetimizin farklı tedbirleri de olabilir.

Özellikle araç sahipleri ve komisyoncular baskı yaparak şu parayı vereceksiniz diye baskı yapıyorsa şoförler ve kiracılar bizi arasın. Biz üyelere ulaşıp durumu anlatıyoruz, bu zor günlerde herkes taşın altına elini koyup sağduyuyla bu durumu atlatmalı. Biz bu süreçte zorlamayla dayatmayla belli taleplerde bulunmayı tasvip etmiyoruz."

TAKSİCİ ESNASI İÇİN DESTEK PAKETİ BEKLENİYOR!

Koronavirüs salgını dolayıyla işleri düşen ve ekmek parası derdine düşen taksici esnafına yönelik maddi destek beklediklerini belirten Aksu, "Oda olarak devletten talepte bulunduk. İnşallah taksici sektörü için de iyi bir destek paketi açıklanacak zaten bütün ödemelerde olduğu gibi bizim sektörde de ödemeler 3 ay ötelendi. Ertelenen sigortalar Temmuz ayından itibaren ödenmeye başlanacak. Açıklanan pakete göre, Temmuz ayından başlamak üzere sigortalar geçmiş ayınkilerle beraber ödenecek." dedi.

"KİRALARI DÜŞÜRMEK AMAÇLI EYLEM PLANLARI YAPANLARA FIRSAT VERMEYİZ!"

Aksu bazı gruplar tarafından taksicilerin eyleme çağırıldığını belirterek şunları söyledi: "Global korsanda çalışan bazı gruplar taksici kardeşlerimizi örgütleyerek kiralar, rakamlar düşsün diye eyleme sürüklüyorlar. Bu algıyı da yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Biz bu talepleri, istekleri biz hallediyoruz. Bu süreçte eylem yapmak, gruplaşmak bu günlerde doğru değil."

"TAKSİLERİ ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİYORUZ"

Hem Taksiciler Odası'nın hem de İBB'nin ücretsiz dezenfekte merkezleri olduğunu belirten Aksu, "Taksilerini dezenfekte etmek isteyenler gelirse, Selimiye'de ve Seyrantepe merkez binamızın önünde ücretsiz temizlik sağlıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 46 noktada taksi, dolmuş ve minibüsler ücretsiz dezenfekte ediliyor, biz de bunları duyurduk, buralara da gidip araçlarını dezenfekte etmeliler." dedi.

HASTANELERİ MEŞGUL ETMEMEK İÇİN MUAYENELERE ERTELEME İSTENDİ!

Sağlık raporlarını yenileme zamanı yaklaşan taksi şoförlerinin, bu süreçte hastaneleri meşgul etmemeleri amacıyla emniyetten denetim ertelemesi talep edildi. Konuya dair beklemede olduklarını belirten Aksu şöyle konuştu: "Uyuşturucu ve sağlık testi ile alakalı taksicilerin sağlık kontrollerinin ertelenmesi konusunda emniyet güçlerimizle görüşmelerimiz oldu. Hastaneleri bu dönemde meşgul etmemek adına böyle bir talebimiz var, umarım bir erteleme yapılacak."

Kaynak: Bültenler

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