Taksicilerden UBER Açıklaması: Sonun Başlangıcıdır

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in son hamleleri üzerine bir açıklama yaptı. Aksu, gelinen noktanın UBER için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Aksu, Uber'e ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"BEKLENEN SONUNUN BAŞLANGICIDIR"

"Dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesi ile yasaklanan Uber'in Türkiye'de XL araçlarla yaptıkları hukuksuz taşımacılıkta geri adım atma kararı aldığını duyuyor ve takip ediyoruz. Açıkçası gelinen nokta, bizim çok çok önceden uyardığımız üzere ülkemizde korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcıdır.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu yapmaktan farksızdır. Nitekim ilgili bakanlıklarımızın çıkarmış olduğu kanunlar neticesindesonucunu hep birlikte gördük ve görüyoruz. Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğininüzerinebir karabulut gibi çöken, yasaları hiçe sayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukukimücadelemizi sürdürüyoruz.

"KENDİMİZİ YENİLİYOR, ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Her şeyden önce bugün burada belirtmeliyiz kitaksiciler olarak yüce Türk adaletine güveniyor ve bizlerde günümüz şartlarına uyarak her türlü teknolojiye açık olup kendimizi yeniliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz."