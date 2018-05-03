Tahkim Kurulu, Derbi Sonrası Fenerbahçe'ye Verilen Cezayı Onadı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 3 maçlık seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik para cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Ziraat Türkiye Kupası olayları sonrası Fenerbahçe'ye verdiği 3 resmi maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik cezasını onadı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
NELER YAŞANMIŞTI?
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin 57. dakikasında olaylar çıkmış ve Şenol Güneş, başına aldığı darbe nedeniyle yaralanmıştı. Güneş'in soyunma odasına gitmesi sonrası hakem maçı tatil etmişti.
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yemin ediyorum fenerbahçeye kıyak geçtiler bu müsabakadan fenerbahçenin resmi olarak 1 yıl men edilmesi gerekiyordu beşiktaşın hükmen galip sayılması şartıda gerekirCevap Yaz Yayından Kaldır
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fenev yönetimi kurullara kumpas uyguluyor. Antalya maçında kadıköyde bütün stad koro halinde 90 dk. küfür etti bunun cezası nerede ey TFF. cevap verin febeyi kollayan kurul görünümlü maaşlı memurlar. ne oldu küfürün cezası yoksa bizde olimpiyatta 50 bin kişi küfür edelim. herkes küfür etsin. küfür eden kollanıyorsa bizde küfür edelim. buna ligde ceza verilmesi gerekirCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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KENEFBAHÇE YİNE KAYRILMIŞCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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TFF fenevi den korkuyor. fenev yönetimi kurullara kumpas uyguluyor. Antalya maçında kadıköyde bütün stad koro halinde 90 dk. küfür etti bunun cezası nerede ey TFF. cevap verin febeyi kollayan kurul görünümlü maaşlı memurlar. ne oldu küfürün cezası yoksa bizde olimpiyatta 50 bin kişi küfür edelim. herkes küfür etsin. küfür eden kollanıyorsa bizde küfür edelim. buna ligde ceza verilmesi gerekirCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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FENERASYON BU CEZAYI FENEVE VERİYOSAN ORTADA Bİ DURUM VAR DEMEKTİR O ZAMAN MAÇI NEDEN TEKRAR ETTİRİYOSUNCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır