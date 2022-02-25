Tahir Kıran: Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Biz bu maçı germek istememize rağmen inatla bu arkadaşlar bir fırtına kopardılar, olayları buraya getirdiler. Olaylar çok çirkin yerlere geldi. Fenerbahçe-Rizespor maç yaparken bile Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler, böyle bir nefret oluşturdular. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, her cuma Radyo D'de gerçekleşen İnci Bakraç & Emre Bol'un sunduğu "Bol'ca Futbol"da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tahir Kıran, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitmeyeceğini yineleyerek genel sekreter ve yedek yönetici göndereceğini belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Spor