Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar
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Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar

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Fatih Terim, eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal'ın cenaze töreninde talihsiz bir an yaşadı. Cenazenin taşındığı sırada tabutun direği elinde kalan tecrübeli hoca büyük şaşkınlık yaşadı.

81 yaşındaki iş insanı Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane ismi İlhan Demirdalın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı. Terim'in şaşkın görüntüsü kameralara yansıdı.

Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar
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