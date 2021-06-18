Suyun 23-25 Haziran'da Söke Ovası'nda olması bekleniyor
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Suyun 23-25 Haziran'da Söke Ovası'nda olması bekleniyor

Suyun 23-25 Haziran'da Söke Ovası'nda olması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın ilinde bu yıl yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek üzere kısıtlı sulama programı uygulanacağı ve detayları duyurulmuştu.

Aydın ilinde bu yıl yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek üzere kısıtlı sulama programı uygulanacağı ve detayları duyurulmuştu. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri kısıtlı sulama programı dahilinde Söke Ovası'na suyun 23-25 Haziran arasında salınması planlandığını duyurdu.

Bu sezon yağışların az olmasından dolayı barajlarda su seviyesi istenen seviyelere gelmedi. Konuya ilişkin yapılan toplantıların sonrasında bu sezon kısıtlı sulama programına geçildiği ve pamuğa en fazla iki su verileceği açıklanmıştı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, "Alınan karara göre 23-25 Haziran arasında su, ovamızda olacak" dedi.

"Üreticilerimiz barajlardan gelecek suyu bekliyor"

Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, "Bugünlerde üreticimiz barajlardan gelecek olan suyu dört gözle bekliyor. Buradan çiftçilerimize müjdeyi verelim Haziran'ın 20'sinde barajlardan su salınacak. 23 ila 25 Haziran tarihlerinde suyun Söke Ovamızda olmasını bekliyoruz. Verilecek olan su üreticilerimizi bir nebzede olsun rahatlatacak. DSİ müdürümüzle, Valilikle her zaman irtibat halindeyiz. İnşallah yeterli su gelerek Söke Ovamızda sorunsuz bir sulama sezonu geçiririz. Umarız bol bereketli sorunsuz bir sezon geçiririz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Suyun 23-25 Haziran'da Söke Ovası'nda olması bekleniyor - Haberler Ekonomi
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