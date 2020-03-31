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Newcastle United FC, Forbes, Spor

Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor

Suudi iş adam Yasir Al-Rumayyan'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yüzde 80'ini 365 milyon dolara satın alacağı iddia edildi.

31.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:40
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor

Uzun süredir satılacağı yönünde haberler çıkan Premier Lig kulübü Newcastle United'a bu kez Suudi iş adam Yasir Al-Rumayyan'ın talip olduğu ve satışın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı iddia edildi. Forbes'un haberine göre, kulübün hisselerinin %80'ini mevcut sahip Mike Ashley'den alacağı konuşulan Al-Rumayyan'ın bunun için 365 milyon dolarlık ödeme yapacağı belirtildi. Bu satın almadan sonra ise Al-Rumayyan'ın kulübün yeni başkanı olacağı da bir diğer iddia olarak haberde yer aldı. Forbes'un en değerli kulüpler listesinde 318 milyon dolar ile 20. sırada yer alan Newcastle United kulübü uzun süredir istikrarsız görüntüsüyle Premier Lig'de düşmemeye oynuyordu.

TEKNİK DİREKTÖR ALLEGRI OLACAK İDDİASI

İngiliz basını, Mike Ashley'in Newcastle United'ı satmasının ardından ise kulüpte büyük değişim olacağını belirtiyor. Kulüpte işten çıkan bir çok personelin olacağının belirtilmesinin yanında takımın başına dünyaca ünlü tanınmış bir teknik adamın getirileceği ifade ediliyor. Konuşulan teknik adamlar arasında ise ismi en yüksek sesle konuşulan isim ise, Massimiliano Allegri. 18-19 sezonu sonunda Juventus'tan ayrılan Allegri o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

FLOYD MAYWHEATHER DA TALİP OLMUŞTU

Milyoner Amerikalı emekli Boksör Floyd Maywheather da Newcastle United'a talip olanlar arasında yer alıyordu. Maywhather bir açıklamasında da bunu açıkça dile getirmişti. Newcaslte United'a övgüler yağdırarak günün birinde siyah beyazlı kulübü satın alabileceğini söyleyen Maywheather, "Newcastle United muhteşem bir takım, inanılmazlar. Eğer insanlar Newcastle'ı satın almamı isterse haberim olsun" sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor

Haberin Videosu:

Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
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Haber Yorumları (2)
XXX: işte dünyanın hali
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ADANALI: alırlar zaten onlar suudi değil ingilizler lavrenc ile dedelerinin arasında su sızmazdı şimdi paralarını ingiltere bankalarında tutarlar 3 milyonluk arabalarına altın kadife kaplama yapıp ingiltere sokaklarında nenelerinin ve lavransın yaptıkları işlerle övünürler bunlar böyledirler alırlar ama somalide müslüman ülkelerde aç kalan çocuklara 1 kuruş vermezler açlıktan ölen çocuklarda umurlarında değildir suud = ingiliz temelleri 1900 ler başlarında atılmıştır
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