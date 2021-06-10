Suuçtu eko turizm projesine yakın takip
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Suuçtu eko turizm projesine yakın takip

Suuçtu eko turizm projesine yakın takip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen Suuçtu eko turizm parkurunda incelemelerde bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen Suuçtu eko turizm parkurunda incelemelerde bulundu.

Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ün eşlik ettiği Yalçın Akın, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzünün eko turizm ile bütünleşeceği proje alanına giderek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgiler alan Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Suuçtu eko turizm alanı yapı ve donatı projesinin bölgeye değer katacağını söyledi. Yakından takip ettikleri çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Akın; "Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın ekolojik ve biyolojik zenginliği, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşacak. Proje çerçevesinde doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle bölge 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek. Proje dahilinde yöre insanına da istihdam oluşturulacak" dedi.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne de giden Akın, işletme binası ve çevresinde sürdürülen çalışmaları da inceledi. - BURSA

Suuçtu eko turizm projesine yakın takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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