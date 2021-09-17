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Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın ekolojik ve biyolojik zenginliğini dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturacak olan 'Eko Turizm Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın ekolojik ve biyolojik zenginliğini dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturacak olan 'Eko Turizm Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen 'Suuçtu Eko Turizm Parkuru'nun yapımında sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeyi ziyaret edenler Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'ndaki yeni eko turizm donatılarıyla karşılaşacak.

Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın devamında yer alan gözden kaçan yüzü, 'çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm' olarak tanımlanan eko turizm alanına dahil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuşuyor.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk'ün eşliğinde bölgede incelemeler yapan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje çerçevesinde doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle bölge 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek.

Ayrıca yangın yönetmeliklerine uygun tedbirler alınarak, bölgenin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştirilecek. Eko turizm parkurunda, ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti faaliyetleriyle güvenli bir şekilde vakit geçirmesinin sağlanması için piknik yapılmayacak.

Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması planlanan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin tabii kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmetine sunulacağı öğrenildi. - BURSA

Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru

Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru

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Haber: Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru - Haberler Ekonomi
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