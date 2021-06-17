Sutopu Federasyonu'ndan 'U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası' açıklaması
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Sutopu Federasyonu'ndan 'U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası' açıklaması

Sutopu Federasyonu'ndan 'U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Sutopu Federasyonu, Macaristan'da düzenlenecek U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na milli takımın maddi sorunlar gerekçe gösterilerek gönderilemeyeceği yönünde yapılan bir haber üzerine bir açıklama yayımladı.

Türkiye Sutopu Federasyonu, Macaristan'da düzenlenecek U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na milli takımın maddi sorunlar gerekçe gösterilerek gönderilemeyeceği yönünde yapılan bir haber üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Maddi sorunlar nedeniyle müsabakalara katılamayacağımız yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun ve Avrupa Yüzme Federasyonunun (LEN) 2021 yılı faaliyet programında yer alan; U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 27 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan'da yapılacaktır.Söz konusu şampiyonaya ülkemiz adına katılım sağlayabilmek için 2021 Nisan ve Mayıs aylarında milli takım antrenörlerimiz Savaş Türk ve Mehmet Alp Olcaytu 11 ilimizde bu yaş grubunda sporcu taraması yapmışlardır. Yapılan taramalar sonucu seçilen 40 sporcu ile İstanbul'da müsabakalara hazırlık kampı düzenlenmiştir.Ancak; yapılan kampta görülmüştür ki sporcularımızın ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında havuzların kapalı olmasından dolayı sporcularımızın antrenman yapamamalarından dolayı fiziken ve teknik açıdan resmi müsabakalara hazır olmadıkları görüşmüştür.Bu nedenle Avrupa Şampiyonası gibi son derece üst düzey bir turnuvaya grubumuzda bulunan (Rusya, Macaristan, Yunanistan ve Hollanda gibi Dünya Sutopunda söz sahibi ülkeler) iki sene gibi uzun bir sure zaman dilimi içerisinde antrenman ve maç eksikliği bulunan sporcularımızla katılmak, sporcularımızın psikolojik ve motivasyonlarını olumsuz etkileyeceğinden ayni zamanda alınabilecek olan olumsuz sonuçIarın ülkemizin prestiji açısından da olumsuz etki yaratacağından (daha önce katılmış olduğumuz ve farklı mağlubiyetler aldığımız turnuvalar sonunda Sutopu Havuzda boğuldu gibi vb.haberIerde basında çıkmıştır.) Teknik heyetimiz görüş bildirmiş olup;Bu görüşler doğrultusunda da Federasyonumuz söz konusu şampiyonaya ilgili gerekçeler çerçevesinde katılmamanın uygun olacağını Avrupa Yüzme Federasyonuna (LEN) bildirmiştir, Ayrıca şampiyonaya Fransa ve Çek Cumhuriyeti  de  pandemi  nedeniyle katılamayacaklarını bildirmişlerdir.

Yayımlanan haberlerde; maddi sorunlar nedeniyle müsabakalara katılamayacağımız yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü diğer yaş gruplarında U15 Erkek Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemelerine katılmış ve yenilgisiz Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Ayrıca U17 Erkek Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası Elemelerine katılacak olup muhtemelen Avrupa Şampiyonasına  katılmaya hak kazanacaktır. Yine ayni zamanda U17 Kadın Milli Takımımız da  teknik ve fiziki açıdan daha hazır durumda olduklarından Avrupa Şampiyonasına katılacaklardır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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