Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Anlat Bakalım yarışmasında Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile partner olmalarını değerlendiren Survivor Sercan, "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum" dedi.

Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım, Anlat Bakalım yarışmasında Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile partner olmalarını değerlendirdi. Ayrıca Yıldırım, eski takımı Bursaspor hakkında da kısa bir açıklamada bulundu. Galatasaray ve Bursaspor ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan Sercan Yıldırım, TV8'de yayınlanan Survivor'da dikkat çeken ifadeler kullandı. ŞAMPİYONLUK HABERİNİ ALABİLİRDİM Bursaspor'un durumunu değerlendiren Sercan Yıldırım, "Koronavirüs olmasaydı belki şu anda Survivor'da Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim" ifadelerini kullandı. BURAK YILMAZ İLE BİRBİRİMİZE LAKAP TAKMIŞTIK Sercan Yıldırım, bayramda yayınlanacak 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmasını ise "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum" şeklinde yorumladı.