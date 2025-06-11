Survivor Ayşe daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

Survivor Ayşe daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?
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İstanbul'da yapılacak Survivor finalinde yer alan isimler merak konusu oldu. En çok de Ayşe hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor Ayşe daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Ayşe hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Survivor Ayşe daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekmektedir. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldığını söyleyen Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladığını ve Türkiye'de 3. olduğunu belirtiyor. Halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı. 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam eden başarılı sporcu, üniversitede 1 yıl futsal oynadığını, yüzme dersi aldığını söylüyor. Yüksel aktif olarak tenis hocalığı görevini yürütüyor.

SURVİVOR AYŞE DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLDU MU?

Survivor Ayşe 2021'de 4.,2022'de 4. oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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