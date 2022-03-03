Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın 'Fatih Sultan Mehmet ne?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Survivor'ın kelime oyununda eski futbolcu Sercan Yıldırım dikkat çeken bir gafa imza attı. Yıldırım, kelime oyununda "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu.

SERCAN YILDIRIM'DAN OLAY GAF

Oyunda "Kaftan" kelimesini anlatmaya çalışan Aşkım, padişah kelimesini kullanması yasak olduğu için "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusunu Sercan Yıldırım'a sordu. Eski futbolcunun bu soruya verdiği "Köprü" yanıtı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bu cevap sonrası Murat Ceylan da kendisini gülmekten alamadı.

Haberler.com - Spor