: 'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu

04.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:06

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adından söz ettiren Rize'nin 'Süper Yenge'si olarak bilinen İrina Morozyuk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'daki takipçi sayısı her geçen gün artan Ukraynalı güzel, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Morozyuk'un paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni alırken, takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRIYLA YENİ YILA 'MERHABA' DEDİ

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı. Irina'nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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