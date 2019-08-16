Süper Ligde sezonun ilk golü Recep Niyaz'dan!
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk golünü Denizlispor forması giyen Recep Niyaz kaydetti.
2019-2020 sezonunun ilk haftasında Denizlispor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Denizlispor, Recep Niyaz ve Rodallega'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.
MARCAO SEZONUN İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ
74. dakikada sezonun ilk golünü atan Denizlisporlu Recep Niyaz tarihe geçti. Öte yandan Marcao sezonun ilk kırmızı kartını görürken, Selçuk İnan'da sezonun ilk penaltısını kaçırdı.