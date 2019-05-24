Galatasaray, 2-0 Öne Geçtiği Maçta Sivasspor'a Yenildi

Süper Ligde 34. hafta maçında şampiyon Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a deplasmanda 4-3 mağlup olarak sezonu tamamladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Linnes, 34. ve 82. dakikalarda Muğdat atarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45. dakikada Hakan Arslan ve 79. dakikada Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 69 puanla şampiyon olarak bitirirken, Sivasspor da 41 puanla sezonu kapattı.

Galatasaray, 2-0 Öne Geçtiği Maçta Sivasspor'a Yenildi

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YORUMLAR (24)

  • YUSUF ERGÜN:
    sanırım bu maçta haklemlerden yardım yok nasılsa şampiyon yaptık haram olsun şampiyonluk hakamelerin şampiyonu. .
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  • BU TAKIM MI ŞAMPİYON SAHAYA SÜRDÜNÜZ:
    Bir Gs taraftarı olarak söylüyorum başta kaleci İsmail olmak üzere en az altı yedi tane bu akşam ki oynayan futbolcunun bu takımda yeri yok. .
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