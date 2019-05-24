Galatasaray, 2-0 Öne Geçtiği Maçta Sivasspor'a Yenildi
Süper Ligde 34. hafta maçında şampiyon Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a deplasmanda 4-3 mağlup olarak sezonu tamamladı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Linnes, 34. ve 82. dakikalarda Muğdat atarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45. dakikada Hakan Arslan ve 79. dakikada Kone kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 69 puanla şampiyon olarak bitirirken, Sivasspor da 41 puanla sezonu kapattı.
YORUMLAR (24)
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BAŞLIKTA MAÇ NEDEN gs NİN MAÇI ?? MAÇ SİVASSPORUN DA MAÇIDIR. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ACABA KAÇA SATTILAR MAÇI BİLEN VARMI.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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bantlari tff rasyonuna gönderin baksinlar kimi sampiyon yaptiklariniCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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sanırım bu maçta haklemlerden yardım yok nasılsa şampiyon yaptık haram olsun şampiyonluk hakamelerin şampiyonu. .Cevap Yaz 23 11 Yayından Kaldır
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Bir Gs taraftarı olarak söylüyorum başta kaleci İsmail olmak üzere en az altı yedi tane bu akşam ki oynayan futbolcunun bu takımda yeri yok. .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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