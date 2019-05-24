Galatasaray, 2-0 Öne Geçtiği Maçta Sivasspor'a Yenildi

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Linnes, 34. ve 82. dakikalarda Muğdat atarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45. dakikada Hakan Arslan ve 79. dakikada Kone kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 69 puanla şampiyon olarak bitirirken, Sivasspor da 41 puanla sezonu kapattı.