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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.

07.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:36
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Gassama'nın ortasında topa iyi yükselen kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2


58. dakikada Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahası dışından yaptığı vuruşlar topu fileler gönderdi. 1-3


81. dakikada Mossoro'nun ceza sahası içine verdiği pasta buluşan Jerome'nin vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kurtardı.


Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Stelios Kitsiou x, Michal Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xx, Sedat Ağçay x (Alper Önal dk. 77 x), Wilfred Moke x (Cebrail Karayel dk. 63 x), Aydın Karabulut x (Hasan Kaya dk. 69 x), Hector Canteros x, İlhan Parlak xx, Dever Orgill x


Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Ricardo Faty


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Göztepe: Beto xx (Göktuğ Bakırtaş dk. 46 x), Gassama xx, Titi xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Castro xx, Halil Akbunar xxx (Mossoro dk. 46 x), Napoleoni xx, Serdar Gürler xxx (Deniz Kaddah dk. 85 ?), Jerome xx


Yedekler: , Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Reis, Borges, Yalçın Kayan, Yasin Öztekin, Murat Paluli


Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan


Goller: Halil Akbunar (dk. 1), Serdar Gürler (dk. 48 ve 58) (Göztepe), İlhan Parlak (dk. 31) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe), Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İHA
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