Boupendza'dan dikkat çeken Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe'ye transferi an meselesi

Transferde adı gündemden düşmeyen Aaron Boupendza'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Boupendza için devrede olan Galatasaray ve diğer Avrupa devleri transferin önünü tıkıyor ama sürpriz bir gelişme oldu. Mesut Özil'e hayran olan Gabonlu futbolcunun, Türk arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "Türkiye'de kalacaksam Mesut Özil'le birlikte oynamak isterim" diye konuştuğu aktarıldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya Türkiye dışında Avrupa ekiplerinin de ilgisi devam ediyor.

Geçen sezonun devre arasında Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma noktasına gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu golcüyle Fenerbahçe de ilgileniyordu. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

ÖNEMLİ TAKIMLAR PEŞİNDE

Galatasaray, Atalanta, Fiorentina, Lyon ve Watford'un yanı sıra İskoç ekibi Celtic'in de Boupendza ile ilgilendiği ve hücum bölgesi transferinde ilk aday olarak belirlediği ifade edildi.

25 yaşındaki forvetin kariyeri için kritik bir karar aşamasında olduğu belirtilen haberde, Boupendza'nın kariyer planlamasını kısa sürede yapacağı kaydedildi.

MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ

Boupendza'nın Türk dostlarıyla yaptığı sohbette, "Türkiye'de kalacaksam Mesut Özil'le birlikte oynamak isterim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Boupendza konusunda bir hayli ısrarcı olan Sarı-Lacivertliler, şartlarını zorlayacak. Gabonlu oyuncunun ligi tanıması, hücumda her noktada oynayabilmesi ve Fenerbahçe'ye sıcak bakması transfer ihtimallerini güçlendiriyor.