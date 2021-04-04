Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Önemli futbolcularından yoksun olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanıp liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Dün Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenip şampiyonluk yolunda puan farkını açmak istiyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, Larin