Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Haberler.com - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'de lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Önemli futbolcularından yoksun olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanıp liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Dün Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenip şampiyonluk yolunda puan farkını açmak istiyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor. Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, Larin

İlgili Haberler

Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 32. hafta Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 32. hafta Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:04:40. #1.16#
title