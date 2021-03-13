Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi
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Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi

13.03.2021 19:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:07

Süper Lig'de 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi. Karadeniz ekibi bu galibiyetle, 8 haftalık kazanamama hasretini bitirdi ve Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Rizespor atağında ortadaki Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Boldrin vuruşunda kaleci Munir'i mağlup etti. 32 yaşındaki Boldrin bu sezon ligde 17. maçında 4. kez ağları sarstı.

8 MAÇLIK HASRET SON BULDU

Alınan bu sonucun ardından Rizespor, Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken puanını da 31'e yükseltti. Karadeniz temsilcisinin 8 maçlık 3 puan hasreti son buldu. Hatayspor ise 46 puanda kalırken üst üste ikinci kez mağlup oldu. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor, BAY geçecek. Bir sonraki hafta ise Hatayspor sahasında Galatasaray ile oynayacak. Rizespor maçında cezalı duruma düşen Alexandros Katranis mücadelede forma giyemeyecek

Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Hatayspor'u 1-0 yendi

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