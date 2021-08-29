Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alan Hatay puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor 3 puanda kaldı.
Hatayaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda Alanyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ligde puanını 4'e yükseltti.
HATAYSPOR SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Traore, 18. dakikada Lobzhanidze, 42. dakikada Riberio, 60. dakikada El Kaabi ve 90+2. dakikada Kamara kaydetti. Bu sezon ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor 3 puanda kaldı.