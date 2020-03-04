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Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçlarını yönetecekler hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın en önemli maçı olan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

04.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13
Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - maçını yönetecek.

Ligin 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

6 MART CUMA

20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER

7 MART CUMARTESİ

14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK

8 MART PAZAR

13:30 Kasımpaşa- HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN

9 MART PAZARTESİ

20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

Kaynak: DHA


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: TFF, Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı
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HABER YORUMLARI (12)

  • KAYSERİLİ İBRAM:
    şampiyonlar liginde gol dahi atamayan gs yi hiç sevmiyorum. aa pardon 2000 euefası var dimi nasılda unutmuşum yıll 2050 gs avrupada gol atamaz ama bizim uefa var derler. İnşallah suvazım (sivas) ezip geçicek
    Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
  • GS:
    BİZ SİZİN GİBİLERİ ÇOK SEVİYORUZ YA SEVSEN NE OLURKİ HADİ ORDAN
    1 1 Yayından Kaldır
  • ATMA ZIYA:
    Ali palabik denen zat fenev Denizli macina verilmesi lazımdı fenev bu maçta puan kaybederse UEFA ya da giremez ezik febes kupadan elenmek üzere ...
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • SÖZDEE:
    METE KALKAVAN KİM ARKADAŞ HALA HAKEMLİK YAPIYOR. . yani şikeci değil de yeteneksiz abi yok yani
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