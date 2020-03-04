Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçlarını yönetecekler hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın en önemli maçı olan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
6 MART CUMA
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER
7 MART CUMARTESİ
14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK
20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK
8 MART PAZAR
13:30 Kasımpaşa- HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN
9 MART PAZARTESİ
20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER
Kaynak: DHA
Haber Videosu: TFF, Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı
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şampiyonlar liginde gol dahi atamayan gs yi hiç sevmiyorum. aa pardon 2000 euefası var dimi nasılda unutmuşum yıll 2050 gs avrupada gol atamaz ama bizim uefa var derler. İnşallah suvazım (sivas) ezip geçicekCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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BİZ SİZİN GİBİLERİ ÇOK SEVİYORUZ YA SEVSEN NE OLURKİ HADİ ORDAN1 1 Yayından Kaldır
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hakemler görevini yaptı(fb yi bitirdiler) gönül rahatlığıyla işlerine bakabilirlerCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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Böyle bir maça beşiktaşlı hakem vermek nedir ya? Neyse cimbom sivası ezer geçerCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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hiç uğraşmayın fenev böle giderse düşerCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ali palabik denen zat fenev Denizli macina verilmesi lazımdı fenev bu maçta puan kaybederse UEFA ya da giremez ezik febes kupadan elenmek üzere ...Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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cüneyt çakır niçin düşme hattında bulunan takımlara veriliyor.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ulan gs, benim kafamı bozma bak.1 1 Yayından Kaldır
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Fener Beşiktaş macında şike yaptığı için olabilir mi ?3 1 Yayından Kaldır
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METE KALKAVAN KİM ARKADAŞ HALA HAKEMLİK YAPIYOR. . yani şikeci değil de yeteneksiz abi yok yaniCevap Yaz 4 Yayından Kaldır