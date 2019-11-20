Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

20.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:13

Süper Lig'in 12. hafta heyecanı 22, 23, 24 ve 25 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakaların hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nu yaptığı atamalar şöyle:

22 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi

15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

Kaynak: İHA