Süper Lig gelir elde etmeyi başaramadı! Ekvador Ligi'nin bile gerisinde kaldı

Türkiye'de 12 Ocak 2022 tarihinde başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat 2022 tarihinde sona erdi. Kış transfer döneminde Süper Lig takımlarına toplamda 125 futbolcu transfer olurken 146 futbolcu ise takımlarından transfer oldu.

Beşiktaş'ın transfer yapmadığı, Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu Ozan Tufan'ın geri dönmesi dışında başka bir transfer yapmadığı, Galatasaray'ın ise bonvervisi elinde olan eski futbolcuları Gomis ve Semih Kaya transferlerinin haricinde Erick Pulgar ve Inaki Pena'nın kiralık olarak kadroya katması üç büyüklerin bu dönemi sessiz geçirmesine neden oldu.

Ara transfer döneminde Edin Visca, Emrehan Gedekli, Enis Destan, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör, Puchacz, Kouassi gibi isimleri transfer lig lideri Trabzonspor ile; kadrosuna Serdar Gürler, Salih Uçan, Trezeguet, Pizzi, Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir dikkat çekti.

Öte yandan transfer döneminin en çok konuşulan hamlesi ise Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan Çaykur Rizespor'dan geldi.

SÜPER LİG TAKIMLARI GELİR ELDE ETMEYİ BAŞARAMADI

Kış transfer döneminde 20 Süper Lig takımının gönderdikleri futbolcudan kazandıkları toplam gelir 8,602,380 Euro oldu. Elde edilen bu gelirle birlikte Türkiye Süper Ligi, ara transfer döneminde en çok gelir elde eden ligler arasında 25. sırada yer aldı.

Transfer döneminde en çok gelir elde eden ligler arasında ilk sırada 133.52 milyon € gelirle İngiltere Premier Lig yer aldı. İlk sırayı sırasıyla 127.40 milyon € gelirle İtalya Serie A,99.40 milyon € gelirle Fransa Ligue 1, 82.89 milyon € geliriyle Portekiz Liga ve son olarak65.06 milyon € gelirle Amerika Major League Soccer Ligi takip etti.

Öte yandan 8,602,380 Euro gelir elde eden Türkiye Süper Ligi; Danimarka, İsviçre, Ukrayna, İskoçya, Norveç, Polonya gibi ülkelerin yanı sıraİtalya Serie B ve Brezilya Serie B, Ekvador Serie A Primera Etapa gibi liglerin de gerisinde kalmayı başardı.