Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

57. dakika ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın sert şutunu kaleci çıkardı.

58. dakikada Podolski, Şener'e yaptığı faulün ardından 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

69. dakikada sağ kanattan ceza alanı giren Kerem Aktürkoğlu pasını Arda'ya bıraktı. Arda'nın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Mostafa Mohamed'in sert şutu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

70. dakikada Mostafa Mohamed'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

71. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

77. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Şener, son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Mostafa Mohamed vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Maç bitiminde Kudriashov, hakeme itirazlarından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

FT Antalyasppor: Boffin xxx, Bahadır Öztürk x (Ali Eren İyican dk. 45 x), Kudriashov x, Naldo x, Mert Yılmaz x (Nuri Şahin dk. 80 ?), Bünyamin Balcı x, Amilton xx, Ufuk Akyol x, Fredy xx, Serdar Gürler x (Orgill dk. 21 x), Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Omar İmeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatarasay: Muslera xx, Şener Özbayraklı xxx, Donk xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx (Taylan Antalyalı dk. 90 ?), Emre Akbaba xx (Mostafa Mohamed dk. 64 xxx), Gedson Fernandes xxx, Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 64 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu xx (Babel dk. 78 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Luyındama, Saracchi, Feghouli

Teknik direktör: Fatih Terim

Gol: Mostafa Mohamed (dk. 77) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Podolski (dk. 58), Kudriashov (Maç sonunda)

Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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