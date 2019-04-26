Süper Ligde Zirve ve Küme Düşme Potası Alev Alev!
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Başakşehir'in Göztepe'ye mağlup olmasıyla ligde bu hafta üst ve alt sıralarda değişiklikler yaşanabilir. İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u yenerse averajla liderlik koltuğuna oturacak.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesinde işler karıştı. Ligde zirvede yer alan Başakşehir, sahasında Göztepe'ye mağlup olmasıyla bu hafta liderliği kaptırabilir. İkinci sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda puanını 62 yapacak ve Başakşehir'den liderliği averajla alacak.
GÖZTEPE NEFES ALDI
Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ise, Başakşehir galibiyetiyle puanını 30'a çıkardı. İstanbul deplasmanından 3 puanla dönenen İzmir ekibi böylece maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi.
İŞTE PUAN DURUMU:
Kaynak: İHA
YORUMLAR (39)
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şampuan fenerCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bursa’ya acıyorum;)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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insallah fener düser ali balonu ebdi söner - gercek fenerliCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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lig çok enterasan oldu zorla Gs yi şampiyon yapacaklar ve Feneri kümüye düşürecekler gidişat öyle ts feneri yenecek izleyin görünCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Yetersiz bakiyeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır