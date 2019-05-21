Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde son hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Şampiyon Galatasaray, Cuma günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın programını açıkladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

25 Mayıs Cumartesi

19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (8)

  • ADINIZI YAZIN:
    CAAB, DABA:Degerli kardesim, siz gercekden, bu fu, Tûkiyede, tbolda, dônen kirli oyunlari, ya bilmiyorsunuz, ya da, isinize gelmiyor. Bende sizin ibi, bir Futbol a^gsigiyim, di, Yani, bufanatiklik insanin gözûnû kôr ediyor. Turkiyede, dosdogru, dobra , dobra Futbol oynansa, tovbeler olsun uc böyûkler sampiyon olamaz. Benim gozumde, . Z. T. K. nin Gercek sahibi. Akhisar, dir. Super , Lige, gelince, onuda, G. S. Yônetimi, Federesyona, M. H. K, ye, donup medyada, utanmadan, sikilmadan, 80. Milyonun gozune bakarAllah, Aski
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  • HAPPY:
    feneri izleyin, nasıl kümede kalmak için destansı mücadele veriyorlar görün
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
    İSİMSİZ: Fenerbahçe şuan 8. sırada futbol takip et öyle yorum yapma gereği duy
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  • EN BÜYÜK KİM CİMBOM PENDİK:
    HEYCAN NI KALMAD YA NE YAPSAK GALATASARAY ŞAMPİYON OLUNCA SURATLARI ŞEYE DÖNENLERİ SEYRETSEMİ
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