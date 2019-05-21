Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde son hafta oynanacak maçların programı belli oldu. Şampiyon Galatasaray, Cuma günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın programını açıkladı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programı şöyle:
24 Mayıs Cuma
18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
25 Mayıs Cumartesi
19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26 Mayıs Pazar
19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
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CAAB, DABA:Degerli kardesim, siz gercekden, bu fu, Tûkiyede, tbolda, dônen kirli oyunlari, ya bilmiyorsunuz, ya da, isinize gelmiyor. Bende sizin ibi, bir Futbol a^gsigiyim, di, Yani, bufanatiklik insanin gözûnû kôr ediyor. Turkiyede, dosdogru, dobra , dobra Futbol oynansa, tovbeler olsun uc böyûkler sampiyon olamaz. Benim gozumde, . Z. T. K. nin Gercek sahibi. Akhisar, dir. Super , Lige, gelince, onuda, G. S. Yônetimi, Federesyona, M. H. K, ye, donup medyada, utanmadan, sikilmadan, 80. Milyonun gozune bakarAllah, AskiCevap Yaz Yayından Kaldır
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feneri izleyin, nasıl kümede kalmak için destansı mücadele veriyorlar görünCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırİSİMSİZ: Fenerbahçe şuan 8. sırada futbol takip et öyle yorum yapma gereği duyYayından Kaldır
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En heyecanli Maclar,Göztepe ve Bursa arasindakiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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HEYCAN NI KALMAD YA NE YAPSAK GALATASARAY ŞAMPİYON OLUNCA SURATLARI ŞEYE DÖNENLERİ SEYRETSEMİCevap Yaz 8 Yayından Kaldır