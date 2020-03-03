Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran
Süper Lig'de 24. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Galatasaray 3.00 oranıyla favori olarak gösterildi. Zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'ye ise 18.00 oran verildi.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 24. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son 8 maçını kazanan Galatasaray'a ve 1 maçı eksik 2. sırada yer alan Trabzonspor'a 3.00 oran verilirken, lider Başakşehir'e 3.75 oran verildi. Fenerbahçe'nin oranı ise 18.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir 3.75
Sivasspor 7.50
Beşiktaş: 18.00
Fenerbahçe: 18.00
Eski oranlar:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.25
Başakşehir 3.75
Sivasspor 7.50
Fenerbahçe: 10.00
Beşiktaş: 25.00
Haber Videosu: Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye sürpriz oran
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Bu oran bile çok az fenerin 500 olmalıydı.Fenerin şampıyon olması kıyamet kopması gibi bşr şey.......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR ZAMANLAR FAVORİ OLARAK GÖSTERİLEN UZAY TAKIMI FENERBAHÇE 2. 80 ORANDAN 18 ORANA ÇIKMIŞ :)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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SAÇMALIK BJK FB DEN ÖNDE ORANLARA BAKIN SİZCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Derdine yanayım senin. . . takımlar ne hale gelmiş senin üzüldügün şeye bak :)Yayından Kaldır