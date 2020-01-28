Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran

28.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:21

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 2.50 oranıyla favori olarak gösterildi. Lider Sivasspor'a 4.00, bir maçı eksik Trabzonspor'a ise 6.00 oran verildi. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'a verilen oran ise 7.00.

İşte oranlar:

Fenerbahçe: 2.50

Sivasspor 4.00

Trabzonspor: 6.00

Başakşehir: 6.00

Galatasaray: 7.00

Beşiktaş: 15.00

Alanyaspor: 18.00