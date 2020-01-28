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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran

Süper Lig'in 19. haftasının sona ermesinin ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.50 oranıyla favori olarak gösterildi.

28.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:21
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 2. sırada yer alan , 2.50 oranıyla favori olarak gösterildi. Lider Sivasspor'a 4.00, bir maçı eksik Trabzonspor'a ise 6.00 oran verildi. Son 2 sezonun şampiyonu 'a verilen oran ise 7.00.

İşte oranlar:

Fenerbahçe: 2.50

Sivasspor 4.00

Trabzonspor: 6.00

Başakşehir: 6.00

Galatasaray: 7.00

Beşiktaş: 15.00

Alanyaspor: 18.00

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