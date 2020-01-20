Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetimi, 2.90'lık oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları, İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi.
18. haftanın geride kalmasının ardından Süper Lig'de puan durumunun 4. sırasında ve lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, 2.90'lık oranıyla favori durumunda. Fenerbahçe'nin oranı 16 Ocak'a göre 0.10 artarak 2.80'den bu noktaya geldi.
İKİNCİ SIRADA SİVASSPOR VAR
En yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde lider olan Sivasspor ise 4.50'den 3.75'e düşen oranıyla ikinci favori durumuna geldi.
Trabzonspor ve Başakşehir'in 7.50 olan oranları, 5.50'ye düşürüldü ve şampiyonluğun 3 ve 4. favorisi olarak gösterdiler.
BEŞİKTAŞ'TAN SERT DÜŞÜŞ
Zirveden 10 puan uzakta olan Galatasaray'ın oranı ise 7.50'den 8.00'e yükseldi
En dramatik düşüş ise Beşiktaş'ta yaşandı. 4 gün önce 4.50 oranıyla ikinci favori durumunda olan Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte 9.00 oranla beşinci sırada gösterildi.
Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. en yüksek oranlar sırasıyla 3000.00 oranlarıyla Kasımpaşa, Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor'a verildi.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları;
* Fenerbahçe: 2.90
* Sivasspor: 3.75
* Trabzonspor: 5.50
* Başakşehir: 5.50
* Galatasaray: 8.00
* Beşiktaş: 9.00
Haber Videosu: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe
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Ben fenerliyim ama sivasla başakşehir arasında geçecek en sonCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Geçen yıl bu zamanlarda hatta son 8 haftaya kadar GS ın oranı 9. 50 idi FB nin 18 di BJK2. 5 Başakşehirin 2. 8 di ne oldu GS ligi önde bitirdi, güvencimiz yönetimizdir, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır, gerçi seçim yok ama yönetim ve yöneticilerimiz uyum içersinde yine şampiyon olacazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence 1 başakşehir 2 Trabzon 3 Sivas 4 Galatasaray 5 fener 6 Beşiktaş olacak gibiCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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şike Şampiyonu fenerCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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MAALSESEF BU SENE BİZDEN GEÇTİ LAACevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Sivas ligi ilk 4''te bitiremez. Şampiyon fener en büyük fener alkışlayın. . .Cevap Yaz 15 25 Yayından Kaldır
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git az ötede gör rüyanı.8 6 Yayından Kaldır
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''''BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ !!! TÜRKİYE''NİN İLK VE TEK 4 YILDIZLI TAKIMI !!!!!Cevap Yaz 19 12 Yayından Kaldır
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Bu sezon Fener sampiyon olur diyenler gercekten futbol fukarasi.Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
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ZORLU fener şampiyon olursa kupayı biz aldık demesin köleler sizi paralı köleler puhahahah ezik şampiyon olursunuz ancak.Cevap Yaz 9 8 Yayından Kaldır