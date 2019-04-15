Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Açıklandı

Süper Ligde 28. hafta şampiyonluk mücadelesi açısından çok kritik maçlara sahne olurken Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında mağlup oldu, Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından berberlikle ayrıldı ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını bir kez daha açıkladı, oranlarda ise değişiklik yapmadı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Başakşehir: 1.10

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 45.00