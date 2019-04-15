Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Açıklandı

Süper Ligde şampiyonluk oranları bir kez daha açıklandı. İşte Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları sonrasında oranlar...

Süper Ligde 28. hafta şampiyonluk mücadelesi açısından çok kritik maçlara sahne olurken Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında mağlup oldu, Galatasaray ise Kadıköy deplasmanından berberlikle ayrıldı ve Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını bir kez daha açıkladı, oranlarda ise değişiklik yapmadı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Başakşehir: 1.10

Galatasaray: 3.75

Beşiktaş: 45.00

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YORUMLAR (11)

  • ?:
    Hadi hadi gidin 65 milyon euro toplayin siz bizde para cok diagne den memnunuz bastik parayi aldik diagne yi ona ragmen kar a bile gectik siz slimanilerle filan hala zarardasiniz ahahaha
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  • ŞİKECİ:
    1. 10 dan girene kadar 100 bin tl yi faize koyarım mayıs sonuna kadar daha fazla faiz getirir. göstermelik bir oran koymuşlar şampıyonluğu lig başında vermişler başakşehire.
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