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Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. 19. haftadaki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesi 25 Ocak Cumartesi saat 20:00'da, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi ise 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

03.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:46

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı. Sezonun 2. yarısının ilk haftası olan 18. hafta, 17 Ocak Cuma günü 20:00'da Ankaragücü - Konyaspor maçıyla başlayacak.

19. haftada oynanacak - maçı 25 Ocak Cumartesi günü 20:00'de başlayacakken, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi 1 Şubat 2020'de 20:00 olarak belirlendi.

İşte ilk 3 haftanın programı;


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: Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı
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