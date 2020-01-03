Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. 19. haftadaki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesi 25 Ocak Cumartesi saat 20:00'da, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi ise 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
03.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:46
Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı. Sezonun 2. yarısının ilk haftası olan 18. hafta, 17 Ocak Cuma günü 20:00'da Ankaragücü - Konyaspor maçıyla başlayacak.
19. haftada oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü 20:00'de başlayacakken, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi 1 Şubat 2020'de 20:00 olarak belirlendi.
İşte ilk 3 haftanın programı;
Haber Videosu: Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı
HABER YORUMLARI (1)
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fenere yine güzellik yapmışlar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır