Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

11.09.2019 11:59
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

13 Eylül Cuma

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Kaynak: İHA
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