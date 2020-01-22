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Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.

22.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:14
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren - Medipol maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

24 OCAK CUMA

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 OCAK CUMARTESİ

14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 OCAK PAZAR

13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler

27 OCAK PAZARTESİ

20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

Kaynak: İHA

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: Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
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