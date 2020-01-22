Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24, 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
24 OCAK CUMA
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 OCAK CUMARTESİ
14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
26 OCAK PAZAR
13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler
27 OCAK PAZARTESİ
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
Haber Videosu: Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
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hüseyin göçeke görev vermişler. hayretCevap Yaz Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN fenerbahçe yenildiCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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ŞİKE ALTYAPISI. . . . . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır