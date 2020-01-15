: Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu

15.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:44

Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında, Ali Şansalan görev yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR'A YİNE MAÇ VERİLMEDİ

Öte yandan MHK, ligin 16. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimi tepki çeken FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve aynı maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'a, 17. haftanın ardından 18. haftada da maç vermedi.

Ligde 18'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

17. 01.2020 CUMA

20: 00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18.01.2020 CUMARTESİ

14: 00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık

17: 00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20: 00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19.01.2020 PAZAR

13: 30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan

16: 00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16: 00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19: 00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20.01.2020 PAZARTESİ

20: 00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

Kaynak: DHA

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