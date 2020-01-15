Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın kritik mücadelesi olan Beşiktaş-DG Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek. 16. haftadaki F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimi tepki çeken Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a, 17. haftanın ardından 18. haftada da maç verilmedi.
Süper Lig'in 18'inci haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçında, Ali Şansalan görev yapacak.
CÜNEYT ÇAKIR'A YİNE MAÇ VERİLMEDİ
Öte yandan MHK, ligin 16. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimi tepki çeken FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve aynı maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'a, 17. haftanın ardından 18. haftada da maç vermedi.
Ligde 18'inci haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:
17. 01.2020 CUMA
20: 00 MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18.01.2020 CUMARTESİ
14: 00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Palabıyık
17: 00 Medipol Başakşehir – BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20: 00 Gaziantep FK – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19.01.2020 PAZAR
13: 30 Antalyaspor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
16: 00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16: 00 Galatasaray – Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19: 00 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20.01.2020 PAZARTESİ
20: 00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler