Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

12.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:12
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Boldrin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak karambolde kalan top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

33. dakikada altıpas içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada Michalak ceza sahası içinde Mossoro tarafından düşürüldü, önce devam kararı veren hakem Özgür Yankaya, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Yusuf Bozdağan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Meriah xx, Emir xx, Melnjak xx, Doğan xxx, Donsah xx, Michalak xxx, Boldrin xxx, Fernando xx, Skoda xx

Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Alberk Koç, Dusan Jovancic, Onur Bulut, Mithat Pala, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Braian Samudio, Kemal Rüzgar

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Göztepe: İrfan Can xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Titi xx, Murat, Kubilay xx, Soner, Halil xx, Mossora x, Tripic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic, Guilherme, Burak Süleyman, Yalçın Kayan, Yılmaz Basravi, Obinna Nwobodo, Brown Ideye, Stefano Napoleon

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Boldrin (Dk. 45)(Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Mossora (Göztepe) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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