Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

10.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:07

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Atiba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu futbolcunun ortasında Gökhan kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.



58. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Diaby'den pası alan ve topu kendi yarı sahasından rakip ceza alanı içine kadar taşıyan Ljajic'in şutunu kaleci Stachowiak güçlükle çeldi. Dönen topu ise Denizli savunması uzaklaştırdı.



61. dakikada Beşiktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Elneny'nin şutu Denizli savunmasına çarpıp yön değiştirdi. Ancak top iyi pozisyon tutan Stachowiak'ın elinde kaldı.



69. dakikada Elneny'in uzak direğe ortasında Burak'ın vuruşunda Mustafa Yumlu kaleye yönelen topu son anda kafayla kornere çeldi.



70. dakikada Adem Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou, rakibi Lopes'i çalımlayarak çektiği sert şutta topu filelere gönderdi. 1-0



87. dakikada Boyd'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Burak'ın şutunu kaleci Stachowiak son anda topu kornere çeldi.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx



Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Vida xxx, Ruiz xxx, Rebocho xxx, Atiba xxx, Elneny xxx, Diaby xxx (Oğuzhan dk. 87 ?), Caner xx (N'Koudou dk. 60 xxx), Adem Ljajic xx (Boyd dk. 75 x), Burak xx



Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Kartal Kayra, Lens, Necip, Güven



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Sapunaru xx, Bergdich xx, Murawski xx, Sackey x (Mbamba dk. 79 x), Modou Barrow x (Recep Niyaz dk. 71 x), Olcay x, Aissati x (Sacko dk. 63 xx), Rodallega xx



Yedekler: Tolgahan, Kerem Can, Oğuz, Zeki, Sedat, Mehmet Akyüz, Burak



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Gol: N'Koudou (dk. 70) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Caner, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Barrow, Sackey (Denizlispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA