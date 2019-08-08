Galatasaraylı Çekdar Orhan, Akhisarspor'a transfer oldu!
Galatasaray U21 Takımının formasını giyen Çekdar Orhan, 13. TFF Süper Kupa maçından sonra Akhisarspor'a transfer oldu.
08.08.2019 17:47
Galatasaray U21 Takımının forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 13 GOL 10 ASİST YAPMIŞTI
21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti. Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
(Fanatik)