Super Floki (SLOKI) coin nedir? Güncel Super Floki (SLOKI) coin yorum ve grafiği
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Super Floki (SLOKI) coin nedir? Güncel Super Floki (SLOKI) coin yorum ve grafiği

Super Floki (SLOKI) coin nedir? Güncel Super Floki (SLOKI) coin yorum ve grafiği
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Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Super Floki (SLOKI) coin, Adını sevgili babası Elon Musk'tan alan ve bu sevimli küçük yavru köpeğin potansiyeli sınırsız. Super Floki'nin AutoBoost Protokolü, istikrarı korumak için hacme göre ayarlanan değişken geri alımlar yapmak için matematiksel olarak oluşturulmuştur.Super Floki (SLOKI) coin nedir? Güncel Super Floki (SLOKI) coin yorum ve grafiği

Bugünkü canlı Super Floki fiyatı , 24 saatlik işlem hacmi 331.495 USD ile 5.30e-12 USD'dir. Super Floki'de son 24 saatte bir değişiklik yok. Mevcut CoinMarketCap sıralaması 2901. sırada ve canlı piyasa değeri mevcut değil. Dolaşım kaynağı mevcut değil ve maks. 100.000.000.000.000.000 SLOKI madeni para arzı.

SUPER FLOKİ (SLOKI) COİN NEDİR?

Adını sevgili babası Elon Musk'tan alan ve bu sevimli küçük yavru köpeğin potansiyeli sınırsız. Sevimli minik bebeğimize nihayet Elon Musk dogefather'ın kendisi tarafından verilen bir isim var ve "Floki".

SuperFloki AutoBoost Protokolü, istikrarı korumak için hacme göre ayarlanan değişken geri alımlar yapmak için matematiksel olarak oluşturulmuştur. AutoBoost, son 24 saat içindeki işlemlere göre değişiklik gösterecek ve hacme göre ayarlanmaya devam edecek. AutoBoost, SLOKI Token ile her satış gerçekleştiğinde değişken miktarları geri satın alacaktır. Bu, yalnızca standart bir geri alım Sisteminden daha güçlü olan türünün tek örneği bir işlevdir.

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