Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı?

08.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:41
Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl aynı zamanda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Super Bowl kim kazandı? Super Bowl nedir?

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Super Bowl'da heyecan doruktaydı. Milyonlarca kişinin takip ettiği mücadele sonrası Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı, merak edildi.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl maçlarını belirtmek için oynandığı yıl yerine Roma rakamları kullanılır. Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.

SUPER BOWL KİM KAZANDI?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı. Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Hakan Kutlu Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Bursa İzmir Kadıköy Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 07:41:33. #1.15#
title