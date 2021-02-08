Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl aynı zamanda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, Super Bowl kim kazandı? Super Bowl nedir?

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Super Bowl'da heyecan doruktaydı. Milyonlarca kişinin takip ettiği mücadele sonrası Super Bowl nedir? Super Bowl kim kazandı, merak edildi.

SUPER BOWL NEDİR?

Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl maçlarını belirtmek için oynandığı yıl yerine Roma rakamları kullanılır. Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.

SUPER BOWL KİM KAZANDI?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı. Tampa Bay Buccaneers, geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs'i 31-9'luk skorla mağlup etti.