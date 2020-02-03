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Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs şampiyon oldu.

03.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:59
Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

ABD'nin en büyük organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Chiefs şampiyon oldu. 

Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk sevincini yaşadı. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini Kansas City Chiefs 7-3'lük skorla önde tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı ise 10-10 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan San Francisco, 3'üncü çeyreği 20-10 önde kapattı. Kansas City, yıldızı Patrick Mahomes, skoru 24-20 yaptı ve sonrasında da mücadeleyi 31-20 kazanan taraf oldu.  

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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